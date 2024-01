Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Mittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 7,64 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,62 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 739.512 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 31,51 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 14,80 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,45 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester