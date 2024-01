Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,73 EUR. Mit einem Wert von 7,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 99.067 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 18,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

