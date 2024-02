Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 7,59 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,59 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 7,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 438.901 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,215 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,33 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

