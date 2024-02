Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 7,56 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,56 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,52 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.131.588 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 13,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,215 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,33 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umsetzen können.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

