So bewegt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit Aufschlag

12.02.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 6,64 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 6,64 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.132.447 Lufthansa-Aktien den Besitzer. Am 13.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 14,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,242 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,39 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,873 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt nachmittags im Minus Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück

