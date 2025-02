Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 6,53 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 1,9 Prozent. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 976.883 Lufthansa-Aktien.

Am 13.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,242 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,39 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt nachmittags im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück