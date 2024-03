Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 6,81 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.510.184 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2023 markierte das Papier bei 10,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,302 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,34 EUR.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 8.741,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

