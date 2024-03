Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 6,78 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 6,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,77 EUR. Bei 6,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 326.243 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 10,60 EUR markierte der Titel am 13.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit Abgaben von 3,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,302 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,34 EUR.

Am 07.03.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.741,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

