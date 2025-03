Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 7,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 7,22 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,17 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.865.518 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 34,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,244 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,24 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX sackt zum Handelsende ab

XETRA-Handel MDAX am Nachmittag schwächer

XETRA-Handel: MDAX legt zu