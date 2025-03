Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 7,25 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 7,25 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,25 EUR. Bei 7,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 578.120 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 11,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 25,74 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,244 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,24 EUR an.

Am 06.03.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

