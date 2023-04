Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,60 EUR

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 9,71 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 9,54 EUR. Mit einem Wert von 10,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.014.264 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 13,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 82,72 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,69 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

