Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,05 EUR. Zuletzt wechselten 238.747 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 9,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,96 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,315 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,69 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

