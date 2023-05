Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,16 EUR

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,18 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.648 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,11 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.017,00 EUR im Vergleich zu 5.363,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,23 EUR je Lufthansa-Aktie.

