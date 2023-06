Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,21 EUR

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 9,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,22 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.368.009 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Gewinne von 20,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Abschläge von 42,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7.017,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Lufthansa die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

