Lufthansa-Aktie aktuell: Lufthansa wird ausgebremst

Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 9,79 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 9,77 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,08 EUR. Zuletzt wechselten 599.442 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2021). Bei 6,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,50 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,119 EUR je Lufthansa-Aktie.

Die Lufthansa AG ist eine weltweit tätige Fluggesellschaft mit rund 580 Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Haupttätigkeitsfeld des Konzerns ist die Durchführung von nationalem und internationalem Passagier- und Frachtlinienverkehr. Mit den zum Lufthansa-Verbund gehörenden Fluglinien Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings sowie den Beteiligungen an Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress werden Ziele in mehr als 100 Ländern und vier Kontinenten angeflogen. Das Unternehmen hat sich von einer reinen Fluggesellschaft zu einem führenden Anbieter in den Bereichen Passagier- und Frachtverkehr, Logistik, Catering, Instandhaltung und IT-Services entwickelt. Die Lufthansa AG ist weltweit führend im internationalen Frachtlinienverkehr, als technischer Dienstleister für die Komplettbetreuung ganzer Flotten verantwortlich und bildet den Großteil seines Flug- und Servicepersonals selbst aus.

