Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 8,91 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 8,91 EUR abwärts. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.911.406 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (5,48 EUR). Abschläge von 38,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,85 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

