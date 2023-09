Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,24 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,21 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 765.506 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Gewinne von 35,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 33,53 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 11,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

