Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 8,22 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 8,22 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,25 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.344 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 49,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,84 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gefragt: Meloni macht Druck auf EU-Kommission wegen Einstieg der Lufthansa bei Ita Airways

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Lufthansa abgeworfen

HHLA-Aktie springt an: Kühne kritisiert HHLA und bietet Bereitschaft zu größerer Beteiligung an - Senat lehnt ab