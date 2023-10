Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 7,25 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,25 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 659.418 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,89 Prozent. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,66 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8.462,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

