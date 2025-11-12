Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag in Rot

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 7,72 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 7,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 347.667 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 8,68 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 39,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,311 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

