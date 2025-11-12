DAX24.388 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktie im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

12.11.25 09:22 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,72 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,75 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,78 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.490 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 8,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,311 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 30.10.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent auf 11,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Lufthansa.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt

IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

