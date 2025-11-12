Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,75 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,75 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,78 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.490 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 8,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,311 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 30.10.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent auf 11,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Lufthansa.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

