Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Mit einem Wert von 8,17 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 8,17 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,22 EUR aus. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,07 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.917.100 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 26,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 25,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2023 aus.

