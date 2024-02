Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,52 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 7,52 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 879.400 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 48,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 13,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,215 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,33 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

