Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 7,43 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 7,43 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.257.245 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Gewinne von 50,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 12,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,215 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,33 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2023 aus.

