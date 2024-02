Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Lufthansa

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,55 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,55 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,52 EUR. Mit einem Wert von 7,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 180.374 Lufthansa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 32,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 15,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,215 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.275,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

