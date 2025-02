Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 6,74 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 6,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.585.275 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 10,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,873 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

