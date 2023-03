Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Montagvormittag nach

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,55 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 10,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 215.125 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Mit einem Kursverlust von 98,64 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 9,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10.068,00 EUR gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Februar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa droht eine Niederlage im Streit um Beihilfen für Flughafen-Hahn - Gewerkschaft fordert Auszahlung der Inflationsprämie

Lufthansa-Aktie steigt: Mehrere große Finanzinvestoren erwägen wohl Gebote für Lufthansa Technik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com