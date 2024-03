Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag freundlich

Lufthansa im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,84 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,84 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,88 EUR. Bei 6,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.413.042 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 34,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 4,75 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,302 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 9,34 EUR.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,18 Prozent auf 8.741,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Am 06.05.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,47 EUR je Aktie.

