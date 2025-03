Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 7,41 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 7,41 EUR. Bei 7,43 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.242.288 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 9,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 37,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,244 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,24 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,44 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2025 aus.

