Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Donnerstagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,23 EUR nach.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 7,23 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,20 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.725 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,86 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 25,53 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,244 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,24 EUR angegeben.

Am 06.03.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 9,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

