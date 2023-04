Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,52 EUR

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,57 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,82 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 9,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.053.407 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 14,22 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,18 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,69 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.068,00 EUR – ein Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 5.207,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

