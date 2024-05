Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit Aufschlag

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,2 Prozent auf 6,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,71 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 911.731 Aktien.

Bei 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 47,14 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (6,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,23 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

