Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 6,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 6,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,80 EUR. Bei 6,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.099.241 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 46,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (6,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,24 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,278 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,23 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Lufthansa-Aktie gibt nach: Lufthansa-Maschine bricht Flug nach Chicago ab

Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen