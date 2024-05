Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 6,71 EUR. Bei 6,74 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.895 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,278 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,23 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 30.04.2024. Das EPS lag bei -0,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

