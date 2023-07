Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 8,95 EUR.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 8,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.077.291 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 19,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 5,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,85 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Lufthansa die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,27 EUR fest.

