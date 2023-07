Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Donnerstagnachmittag an

Lufthansa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,07 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Bei 9,14 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.926.714 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 39,61 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,85 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Deutsche Bank-Aktie steigt: Deutsche Bank gewinnt Ausschreibung für Lufthansa Miles & More-Kreditkarte

Ryanair-Aktie leicht höher: Deutschland nicht der wichtigste Wachstumsmarkt Ryanairs

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen