Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag höher

13.08.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,13 EUR zu.

Lufthansa AG
8,15 EUR 0,12 EUR 1,52%
Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,13 EUR zu. Bei 8,15 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.235.195 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 5,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,83 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10,32 Mrd. EUR gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

