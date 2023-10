Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,11 EUR nach.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 7,11 EUR ab. Bei 7,03 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.831.782 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 57,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 6,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 11,66 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.462,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

