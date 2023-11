Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag nordwärts

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 7,64 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 7,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,56 EUR. Zuletzt wechselten 1.461.430 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,17 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,86 EUR aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.275,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.068,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

