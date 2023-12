Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag billiger

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 7,97 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 7,97 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,97 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.644.600 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 40,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 18,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 02.11.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2023 aus.

