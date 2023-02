Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Dienstagmittag Boden gut

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 9,56 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,59 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,52 EUR. Zuletzt wechselten 764.158 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,67 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. Am 14.03.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,756 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

