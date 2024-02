Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Mittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 7,46 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 7,46 EUR abwärts. Bei 7,41 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 525.360 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 49,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 12,66 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,231 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.275,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.068,00 EUR umgesetzt.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

