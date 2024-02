Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,45 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,45 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,44 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.053 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,90 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 14,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,231 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,33 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

