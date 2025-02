Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 6,74 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 6,74 EUR nach. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,72 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.027.163 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,57 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 12,44 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,07 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,36 EUR.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,867 EUR fest.

