Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 6,75 EUR.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 6,75 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,75 EUR ein. Bei 6,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.323 Stück gehandelt.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 7,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,24 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 25.10.2024. Das EPS belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,867 EUR je Lufthansa-Aktie.

