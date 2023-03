Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Aufschlag

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 10,25 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 10,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.314.350 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,12 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 93,00 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,72 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.068,00 EUR – ein Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 5.207,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa erwartet Flugausfälle aufgrund von Verdi-Streiks

Februar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa droht eine Niederlage im Streit um Beihilfen für Flughafen-Hahn - Gewerkschaft fordert Auszahlung der Inflationsprämie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com