Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 6,80 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 6,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.936.285 Lufthansa-Aktien.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 35,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,26 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,302 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 9,34 EUR.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

