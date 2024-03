Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel im Plus

Heute im Fokus

Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust. Gründer von Under Armour übernimmt wieder Chefposten. Boeing hat keine Unterlagen zu Arbeiten an Rumpf-Fragment. RTL verdient wegen schwachem Werbemarkt weniger. SAF-HOLLAND will Dividende deutlich anheben.