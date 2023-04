Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,40 EUR

-1,80% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 9,41 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.033.537 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 15,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Abschläge von 77,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,69 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Lufthansa dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Delta Air Lines-Aktie fällt an der NYSE zurück: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Lufthansa-Aktie sinkt kräftig: Bernstein Research bleibt skeptisch - "Underperform"-Rating beibehalten

Lufthansa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com