Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag in Rot

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 9,51 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 9,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.310.416 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,96 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

